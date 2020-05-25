شكرا لقرائتكم خبر عن توقعات طقس ثالث أيام العيد.. هطول أمطار رعدية على عدة مناطق والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، هطول أمطار رعدية، غدًا الثلاثاء، (ثالث أيام عيد الفطر المبارك)؛ حيث تكون مصحوبة برياح نشطة على مرتفعات نجران، جازان، عسير، مكة المكرمة، المدينة المنورة.

كما توقعت الهيئة، في بيان عبر موقعها الإلكتروني، سماء غائمة جزئيًّا تتخللها سحب رعدية ممطرة مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على منطقة حائل والأجزاء الغربية من منطقة الرياض.

وأوضحت «الأرصاد» أنه يستمر تأثير العوالق الترابية والأتربة المثارة على مناطق الشرقية، نجران، حائل والأجزاء الشرقية من منطقة عسير كذلك على منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة.