وذكر معاون رئيس مصلحة زراعة تدمر أحمد يوسف في تصريح لمراسل "سانا" أن مصلحة الزراعة والدفاع الوطني والجهات المختصة في تدمر تعمل على إخماد الحريق الذي لم تعرف أسبابه حتى الآن، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا".
وأشار يوسف إلى أن مساحة الحريق تبلغ نحو مئة وخمسين هكتاراً من بساتين واحة تدمر التي تبلغ مساحتها كاملة نحو أربعمئة هكتار، لافتاً إلى وصول سيارات إطفاء من منطقة حيان للنفط للمساهمة في إطفاء الحريق، إلا أن هناك صعوبة في عملية الإطفاء لتواجد بعض الألغام التي خلفها الإرهابيون وكثافة أشجار النخيل والزيتون ووجود جدران تفصل البساتين عن بعضها بعضا وشوارع ضيقة بينها تعيق مرور الآليات.
كانت هذه تفاصيل خبر نشوب حريق في واحة بساتين تدمر التاريخية والسلطات السورية تعمل على إخماده... صور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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