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ليبيا تعلن عدم تسجيل أى إصابة جديدة بكورونا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض، اليوم الإثنين، عدم تسجيل أي حالة إصابة جديدة خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية، ليستقر عدد الإصابات بفيروس " المستجد" في ليبيا عند 75 حالة.

وأفاد المركز - في بيان نقلته بوابة الوسط الليبية - أنه ثبت سلبية نتائج فحص 413 عينة تم سحبها من عينات تحاليل فيروس "كورونا المستجد" خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، مشيرًا إلى تماثل أول حالة عائدة من السفر للشفاء، وكانت من ضمن العائدين من تركيا.

وأوضح المركز أنه لا تزال حالة 32 من المصابين نشطة، فيما تعافى 40 شخصًا، وتوفي ثلاثة آخرون.

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