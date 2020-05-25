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إحباط عملية هجرة غير شرعية وضبط 25 شخصا على أحد شواطئ المغرب

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أحبطت الشرطة المغربية، اليوم الاثنين، محاولة لتنظيم عملية للهجرة غير شرعية بمدينة الداخلة (تبعد عن العاصمة الرباط بـ1700 كلم)، وضبط ٢٥ مهاجرا غير شرعي ينحدرون من دول إفريقيا جنوب الصحراء.

وقالت المديرية العامة للأمن الوطني المغربي - في بيان اليوم - إن عناصر الشرطة بمدينة الداخلة المغربية ضبطت المهاجرين غير الشرعيين على أحد الشواطئ بضواحي المدينة، وهم يستعدون للمغادرة على متن قارب تقليدي الصنع، حيث تم العثور بحوزتهم على محركين بحريين وتسع حاويات بلاستيكية بها 540 لترا من البنزين.

وأضاف البيان أنه تم إجراء تحقيق قضائى للمضبوطين تحت إشراف النيابة العامة المختصة، للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، بينما تتواصل التحريات لضبط منظمي عملية الهجرة غير الشرعية المتورطين في هذه الشبكة الإجرامية.

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