الحكومة الليبية: سلاح الجو يستهدف صهريجي وقود جنوب سرت

طرابلس / وليد عبد الله / الاناضول

أعلنت قوات الحكومة الليبية، الإثنين، أن سلاح الجو استهدف صهريجي وقود جنوب مدينة سرت، كانا في طريقهما لإمداد مليشيا الجنرال الانقلابي خليفة حفتر، في عدوانها على العاصمة.

جاء ذلك في تصريح للناطق باسم الجيش الليبي، محمد قنونو، نشره المركز الإعلامي لعملية بركان الغضب، على صفحته بموقع فيسبوك.

وقال قنونو إن "سلاح الجو استهدف صهريجي وقود جنوب سرت (450 كلم شرق طرابلس)، كانت في طريقها لإمداد مليشيات حفتر الإرهابية في عدوانها على طرابلس".

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و خلال الأيام القليلة الماضية، نجح الجيش الليبي في السيطرة على محاور قتال ومعسكرات استراتيجية جنوبي طرابلس، من أبرزها معسكرا حمزة واليرموك.

وتواصل مليشيا حفتر تكبد خسائر فادحة، جراء تلقيها ضربات قاسية في كافة مدن الساحل الغربي وصولا إلى الحدود مع تونس، إضافة إلى قاعدة "الوطية" الاستراتيجية (غرب)، وبلدتي بدر وتيجي، ومدينة الأصابعة بالجبل الغربي (جنوب غرب طرابلس).

وبدعم من دول عربية وأوروبية، تشن مليشيا حفتر منذ 4 أبريل/نيسان 2019، هجوما متعثرا للسيطرة على طرابلس، مقر الحكومة المعترف بها دوليا، ما أسقط قتلى وجرحى بين المدنيين، بجانب أضرار مادية واسعة.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.