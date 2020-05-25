- 1/2
- 2/2
أكد الأوروجوياني فيدي فالفيردي لاعب خط وسط ريال مدريد، رغبة الفريق في قلب الطاولة على مانشستر سيتي الإنجليزي، بإياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، بعد خسارة الذهاب بنتيجة (1-2).
وقال فالفيردي، في تصريحاته لقناة ناديه الرسمية: “الخسارة ضد مانشستر سيتي؟ لدينا الرغبة والإرادة، للقتال في لقاء العودة من أجل تغيير موقفنا والتأهل إلى الدور المقبل”.
وأضاف: “لا يمكننا أن نفقد أبدًا رغبة النادي في القتال على كل الألقاب”.
وعن استكمال الليجا، أوضح: “يجب أن نستمر في التدريب بجد، للاستعداد لاستكمال الموسم، ونأمل أن نتوج باللقب”.
وتابع: “أنا أتطلع إلى ارتداء هذا القميص مرة أخرى، وإظهار سبب وجودنا هنا، والقتال من أجل هدفنا بأن نكون أبطال”.
وواصل: “إنه لمن دواعي سروري أن أرى زملائي مرة أخرى، وأن أتمكن من الاستمتاع في ملعب التدريبات الرائع”.
واختتم: “نحن نفتقد مشاركة المحادثات معًا، والتدريبات الطبيعية، لكننا نقدر حقًا قدرتنا على التقدم من مرحلة إلى أخرى”.
كانت هذه تفاصيل خبر فالفيردي يوجه تحذيرا شديدا لمانشستر سيتي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.