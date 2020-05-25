برشلونة يحسم مصير إيمرسون

حسم برشلونة مصير لاعبه البرازيلي إيمرسون المُعار لصفوف ريال بيتيس، بعدما تردد اسمه بأخبار الرحيل عن البلوجرانا في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وارتبط اسم إيمرسون بالدخول ضمن الصفقات التبادلية التي يسعى برشلونة لإبرامها مثل لاوتارو مارتينيز مهاجم إنتر ميلان وميرالم بيانيتش لاعب وسط يوفنتوس.

وبحسب صحيفة “موندو ديبورتيفو” الإسبانية، فإن برشلونة أبلغ الظهير الأيمن والمرتبط معه بعقد حتى صيف 2024، بأنه سيلعب الموسم المقبل ضمن صفوف ريال بيتيس، ما لم يتلق عرضًا باهظًا يُجبر البارسا على دراسة التخلي عنه.

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وقال مصدر داخل النادي للصحيفة: “يتبقى موسم آخر في إعارة إيمرسون لبيتيس”.

وأضافت الصحيفة: “برشلونة اتصل بإدارة بيتيس وأكد لهم أنه لن يسترد اللاعب قبل نهاية الإعارة بنهاية الموسم المقبل، حيث يُدركون أنه سيكون من الجيد بالنسبة له الاستمرار ضمن صفوف الفريق الأندلسي ليتطور”.

وأشارت إلى أن برشلونة لن يبيع إيمرسون إلا إذا حصل على عرض يتجاوز بكثير الغرامة التي سيدفعها لبيتيس حال عدم استمرار اللاعب لنهاية إعارته، والتي تُقدر قيمتها بـ9 ملايين يورو وقد تصل إلى 16 مليون يورو.