قمة قوية في عودة البريميرليج المنتظرة

كشف تقرير صحفي إنجليزي، عن أول مباراة في بطولة البريميرليج حال استكمال الموسم، بعد شهور من التوقف بسبب تفشي وباء كورونا.

وبحسب صحيفة “مترو” الإنجليزية، فإن رابطة البريميرليج تخطط لأن تكون أول مباراة بعد العودة بين مانشستر يونايتد وتوتنهام.

ومن المُقرر تعديل موعد عودة النشاط، الذي كان متوقعًا يوم 12 يونيو/ حزيران المقبل، بعدما أصرت الأندية على أن اللاعبين بحاجة إلى 3 أسابيع من التدريب للاستعداد الكامل للمباريات.

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وستعقد اجتماعات هذا الأسبوع لمناقشة موعد استكمال الموسم، حيث يستهدف رؤساء الأندية يوم 19 أو 29 يونيو/ حزيران المقبل، حيث توجد حالة من القلق من إصابة اللاعبين إذا تم استئناف المباريات في وقت قريب جدًا.

وعاد اللاعبون إلى التدريبات الأسبوع الماضي، لكن الجلسات التدريبية مقتصرة على المجموعات الصغيرة والتدريبات الفردية.

وتواجه الأندية بعض العوائق لاستكمال الموسم، وعلى رأسها رفض بعض اللاعبين العودة للتدريبات، مثل الفرنسي نجولو كانتي لاعب تشيلسي، خوفًا من الفيروس.