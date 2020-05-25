شكرا لقرائتكم خبر عن «الغذاء والدواء» توضح أفضل توقيت لتقديم الحلوى للأطفال في العيد والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: نصحت هيئة الغذاء والدواء الأسر بإتباع الطرق الصحيحة لتقديم الحلوى للأطفال، أيام عيد الفطر المبارك. وقالت الهيئة، عبر حسابها الرسمي في موقع «تويتر»، إنه في حالة تقديم الحلوى للأطفال في العيد، يفضل أن تكون بعد وجباتهم الأساسية، وذلك تزامنًا مع إقبال الأطفال على الحلوى في عيد الفطر المبارك.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر «الغذاء والدواء» توضح أفضل توقيت لتقديم الحلوى للأطفال في العيد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة تواصل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.