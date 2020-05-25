شكرا لقرائتكم خبر عن نصائح مهمة من «الصحة العالمية» تجنبك الإصابة بكورونا خلال العيد والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

حذرت منظمة الصحة العالمية من عدم التقيد بالإجراءات التي حددتها الحكومات بالتباعد الاجتماعي وعدم التجمع.

وذكّرت في سلسلة تغريدات على حسابها في موقع «تويتر» ، بضرورة الابتعاد عن أي تجمعات واسعة النطاق للحفاظ على هذا العيد آمناً وصحياً وخالياً من «كوفيد-19».

ونبهت إلى أن زيادة الحركة يمكن أن تؤثر بسرعة وبشكل عكسي على جهود مكافحة الوباء التي تمت على مدار الأشهر الماضية.