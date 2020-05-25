شكرا لقرائتكم خبر عن مكة.. نشوب حريق بأحد جبال محافظة أضم ومخاوف من انتقاله للمناطق السكنية (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
نشب مساء اليوم الإثنين، حريقاً في أحد الجبال بمحافظة أضم بمكة المكرمة، دون معرفة الأسباب التي أدت إلى وقوعه، وسط توقعات بأن تكون الصواعق الرعدية وراء الحريق.
وباشرت فرق الدفاع المدني بمحافظة أضم الحريق في جبل جلجل بمركز ربوع العين عقب هطول أمطار متوسطة مصحوبة بصواعق رعدية بعد عصر اليوم على المحافظة.
وتشير المعلومات الأولية إلى أن الحريق محدود ولا يوجد سكان بالقرب من موقع الحريق سوى مناحل، ويخشى السكان من انتقال الحرائق بفعل الرياح ولا تزال فرق الدفاع المدني بالموقع، للحيلولة من انتشاره.
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