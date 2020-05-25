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شكرا لقرائتكم خبر عن «فرجت» تسدد مديونيات بقيمة 137 مليون ريال.. استفاد منها 1024 مواطنا ومقيما والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
أكد حساب خدمة “فُرجت” على موقع التواصل الاجتماعي” تويتر” تسديد مديونية ( 1024 ) مواطناً ومقيماً بمبلغ قدره ( 137 ) مليون ريال، منذ بداية الحملة واطلاق اصدارها الثاني في منتصف شهر رمضان المبارك إلى ثاني أيام عيد الفطر.
وأوضح الحساب في “إنفوجراف” نشره اليوم الاثنين، أن عدد السعوديين المستفيدين من الخدمة بلغ 825 مواطن، مقابل 199 من المقيمين.
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