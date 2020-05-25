روسيا وإيطاليا تؤكدان أهمية الاتصالات مع القوى السياسية الليبية لوقف إطلاق النار

موسكو - سبوتنيك. جاء ذلك خلال اتصال هاتفي، اليوم الاثنين، بين نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف والسفير الإيطالي في موسكو باسكوالي تيراتشيانو.

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وقال بيان صادر عن وزارة الخارجية الروسية: "أهمية وملاءمة الاتصالات بين موسكو وروما مع جميع القوى السياسية المهمة في ليبيا قد جرى تأكيدها من أجل وقف مبكر للقتال وإقامة عملية سياسية شاملة بين ليبيا".

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في 19 أيار/مايو، تبادل وزيرا الخارجية الروسي سيرغي لافروف والإيطالي لويجي دي مايو، وجهات النظر حول القضايا الدولية مع إيلاء اهتمام خاص للتسوية الليبية.

وبحسب وزارة الخارجية الروسية، فقد جرت المكالمة الهاتفية بمبادرة من الجانب الإيطالي.

يذكر أن المبعوثة الأممية الخاصة إلى ليبيا بالإنابة ستيفاني ويليامز، حذرت مؤخرا من أن سيطرة قوات حكومة الوفاق التي يترأسها فائز السراج، على قاعدة الوطية غربي البلاد، قد تؤدي إلى تصعيد ونشوب حرب بالوكالة في المنطقة.