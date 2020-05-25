مصر… توجيه عاجل من وزيرة الصحة بعد وفاة "طبيب المنيرة"

ذكرت ذلك صحيفة "أخبار اليوم" المصرية، اليوم الأحد، مشيرة إلى أن زايد "تقدمت بخالص العزاء لأسرة الشهيد، سائلة المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته".

© AFP 2020 / KHALED DESOUKI

ولفتت الصحيفة إلى أن وزيرة الصحة أكدت على اتخاذ كل الإجراءات القانونية حال أثبتت التحقيقات وجود أي تقصير، بشأن التعامل مع أزمة فيروس كورونا المستجد، المسبب لمرض "كوفيد - 19"، الذي تحول إلى وباء عالمي (جائحة).

أصدرت وزارة الصحة المصرية، مساء اليوم الاثنين، أول تعليق على مطالب الأطباء بضرورة الوقاية وحماية الأطقم الطبية من عدوى فيروس كورونا المسبب لمرض "كوفيد 19".

كشفت هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان المصرية، في بيان رسمي عبر صفحة الوزارة على "فيسبوك" أرقام وفيات وإصابات الأطقم الطبية في مصر، حيث أشارت إلى أنه توفي حتى الآن 11 من الأطقم الطبية، وأصيب 291 شخصا من الأطقم الطبية بمستشفيات الحميات والصدر والعزل من بينهم 69 طبيبا وطبيبة.

وقالت زايد إنها أصدرت قرارا بتخصيص دور في كل مستشفى عزل بسعة 20 سريرا، لعلاج المصابين من الأطقم الطبية، ضمن جهود الوزارة لحماية أطقمها الطبية لمواجهتهم فيروس كورونا المستجد.

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وعلقت وزارة الصحة المصرية، في وقت سابق اليوم الاثنين، على مطالب الأطباء، بضرورة الوقاية وحماية الأطقم الطبية من عدوى فيروس كورونا المسبب لمرض "كوفيد 19".

وكشفت وزيرة الصحة والسكان المصرية، في بيان رسمي عبر صفحة الوزارة على "فيسبوك" أرقام وفيات وإصابات الأطقم الطبية في مصر، حيث أشارت إلى أنه توفي حتى الآن 11 من الأطقم الطبية، وأصيب 291 شخصا من الأطقم الطبية بمستشفيات الحميات والصدر والعزل من بينهم 69 طبيبا وطبيبة.

وقالت زايد إنها أصدرت قرارا بتخصيص دور في كل مستشفى عزل بسعة 20 سريرا، لعلاج المصابين من الأطقم الطبية، ضمن جهود الوزارة لحماية أطقمها الطبية لمواجهتهم فيروس كورونا المستجد.

وسجلت مصر، اليوم الأثنين، 702 إصابة بفيروس كورونا المستجد، بينما وصل وصل عدد المصابين في العالم إلى نحو 5.5 مليون شخص.