تنظيم"داعش" يعلن مسؤوليته عن تفجير في بلدة جنوبي ليبيا

ووفقا لوكالة "رويترز"، فإن مصدرا عسكريا في الجيش الوطني الليبي أشار إلى أن نشاط "داعش" يتزايد في جنوب ليبيا بعد إلقاء القبض على أحد قادته.
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يذكر أن آخر هجوم أعلن تنظيم "داعش" الإرهابي مسؤوليته على تنفيذه، يعود إلى شهر مايو/ أيار من العام الماضي، واستهدف خط أنابيب في جنوبي ليبيا.
ونشط التنظيم في ليبيا بعد الاضطرابات التي أعقبت الإطاحة بمعمر القذافي عام 2011، وسيطر على مدينة سرت الساحلية في عام 2015، لكنه فقدها في أواخر عام 2016 في قتال مع قوات محلية تلقت دعما تمثل في ضربات جوية أمريكية.
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