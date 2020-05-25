شكرا لقرائتكم خبر عن الكويت: لا تمديد للحظر الشامل بعد يوم 30 مايو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال وزير الداخلية الكويتي أنس الصالح اليوم إن الكويت لا تعتزم تمديد حظر التجول الشامل الذي فرضته السلطات اعتبارا من 10 إلى 30 مايو للحد من انتشار فيروس كورونا.

وقال الصالح في مؤتمر صحفي نقله التلفزيون عقب اجتماع لمجلس الوزراء إن حظر التجول الشامل سيتم استبداله بحظر تجول جزئي يتم تخفيفه تدريجيا حتى عودة الحياة لطبيعتها.

وأضاف أن السلطات قررت "عدم التمديد للحظر الشامل لننتقل للحظر الجزئي. الفرق الفنية تعمل (حاليا) لوضع الملامح الأخيرة للعودة للحياة (الطبيعية)"، آخذة في الاعتبار القواعد الصحية.

وأعلنت وزارة الصحة الكويتية، عن تسجيل 9 وفيات جديدة جراء الإصابة بفيروس كورونا ليرتفع العدد إلى 165، وفقا لمصادر إعلامية.

وقبلها أعلنت وزارة الصحة الكويتية ،عن تسجيل 665 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية، وفقا لخبر عاجل بثته قناة سكاى نيوز منذ قليل.

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وفى وقت سابق أعلنت وزارة الصحة الكويتية، عن شفاء 504 من المصابين بفيروس كورونا ليرتفع العدد الإجمالي للمتعافين إلى 6621، وفقا لخبر عاجل بثته قناة سكاى نيوز منذ قليل.

كان أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، وجه الجمعة، كلمة إلى الشعب الكويتي والمقيمين في البلاد، بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك.

وأكد أمير الكويت، أن على الجميع الابتهاج بالعيد وبث السعادة في نفوس الأسر، لافتا إلى أن الدولة تتطلع إلى عودة الحياة كما عهدناها قبل تفشي فيروس كورونا المستجد.

وأضاف أن عالم الغد بعد وباء كورونا لن يكون كما هو عليه قبلها، لافتا إلى ضرورة أن تعتمد الحكومة والمؤسسات نهج جديد يعيد رسم مستقبل الكويت.

وأكد الشيخ صباح أنه واثق من تجاوز أزمة فيروس كورونا، موجها الشكر لجميع الفرق الطبية والجهات الصحية على جهودهم في مواجهة الوباء.