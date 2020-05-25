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السعودية تعلن عن خطة لمواجهة انتشار فيروس كورونا على مرحلتين

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال توفيق الربيعة، وزير الصحة السعودي، إن بلاده تفخر بالخبراء السعوديين ونعتمد على خبراتهم في مواجهة وباء فيروس كورونا، موجها الشكر المواطنين والمقيمين على وعيهم في مواجهة الجائحة.

وأضاف وزير الصحة السعودي، خلال كلمة له، أن هناك خطة من مرحلتين لمواجهة الجائحة سيتم الإعلان، مؤكداً أن المرحلة الأولى تبدأ بتوسيع القدرات الاستيعابية والثانية بتكثيف الفحوص.

أعلنت وزارة الصحة السعودية عن إجراء 18,545 فحصا مخبريا جديدا لفيروس كورونا، مشيرا إلى تسجيل 2,148 حالة شفاء والإجمالي 45,668، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية.

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وأكدت وزارة الصحة السعودية، ضرورة الالتزام بالمسافة الآمنة وعدم المصافحة.

وفى وقت سابق أعلنت وزارة الصحة السعودية عن تسجيل 2,235 إصابة جديدة بفيروس كورونا، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وفى وقت سابق قدم الأمير بن عبد العزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع السعودى، التهنئة لمنسوبي وزارة الدفاع بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك.

جاء ذلك عبر الاتصال المرئي، بمشاركة كل من نائب وزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز، وقادة أفرع القوات المسلحة، وكبار مسؤولي وزارة الدفاع.

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