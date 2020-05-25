شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات: تخطى فحوصات فيروس كورونا حاجز المليونى فحص والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أفادت فضائية العربية، في نبأ عاجل، منذ قليل، أن الإمارات أكدت تخطي فحوصات فيروس كورونا حاجز المليوني فحص.

ابتكرت دولة الإمارات العربية المتحدة، العيدية الرقيمة بعد أن أوصت بتجنب منح العيدية النقدية للأطفال تجنبا لنشر فيروس كورونا، وأعلنت الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات الإماراتى عن قائمة تضم 33 تطبيقا رقميا لمشاركة فرحة العيد عن بعد ويمكن لأفراد المجتمع استخدامها لتحويل عيدية عيد الفطر السعيد وتجنب توزيع العيدية النقدية فى ظل الإجراءات الوقائية والاحترازية التى تتخذها الدولة للحفاظ على صحة وسلامة المجتمع.

وبحسب البيان الإماراتية، نشرت الهيئة على موقعها الإلكترونى قائمة بـ 23 تطبيقا رقميا للبنوك العاملة فى الدولة إضافة إلى 10 تطبيقات خاصة بالمحافظ الإلكترونية يمكن من خلالها تحويل العيدية وذلك بعنوان "عايدهم عن بعد وشاركهم فرحة العيد".

ويوجد العديد من التطبيقات الذكية التابعة لمتاجر التسوق الإلكترونية في الإمارات يمكن للمستهلكين استخدامها من خلال عملية التسوق الإلكتروني لشراء احتياجاتهم ومتطلباتهم بسهولة عبر الانترنت.