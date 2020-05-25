شكرا لقرائتكم خبر عن قائد عسكرى ليبى: نتائج دقيقة على الأرض بفضل تطوير القوات الجوية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن مدير إدارة التوجيه المعنوى في الجيش الوطنى الليبى العميد خالد المحجوب، أن تطوير القدرات الجوية خلال الأيام الماضية كانت لها نتائج دقيقة على الأرض.

وقال العميد المحجوب ـ في مقابلة مع قناة (سكاى نيوز) الفضائية اليوم الإثنين - إن الجيش الليبي الذي يخوض حربا ضد الإرهاب، استهدف أكثر من تمركز للميليشيات والمرتزقة في محيط طرابلس وغريان.

وأكد أن القوات المسلحة الليبية نجحت في إلقاء القبض على الكثير من قيادات تنظيم داعش الإرهابي خلال الفترة الماضية.

وكشف عن إسقاط أربع طائرات تركية مسيرة من نوع "العنقاء"، موضحا أنه جرى إسقاط نحو 94 "درون" تركية خلال الفترة الماضية.

وأضاف أن تركيا تواصل تسيير الرحلات الجوية من أجل نقل المرتزقة إلى ليبيا بغرض دعم الميليشيات الموالية لحكومة فايز السراج.

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وفي غضون ذلك، أفادت تقارير بهبوط طائرتين قادمتين من تركيا، تحملان أكثر من 300 من المسلحين والمقاتلين المرتزقة السوريين، في مصراتة شمال غرب ليبيا.

ووفق ما ذكر موقع (فلايت رادار) المتخصص بمراقبة حركة الطائرات حول العالم، فإن الطائرتين من طراز "لوكهيد سي 130 إي"، وقد رصدتا أثناء تنقلهما من إسطنبول إلى مصراتة.

وبحسب (فلايت رادار)، فإن طائرة تابعة لسلاح الجو التركي، تحمل علامة القوات الجوية الكينية، غادرت مطار إسطنبول متجهة إلى ليبيا.

وجاء الكشف عن هذه الرحلات بين إسطنبول ومصراتة بالتزامن مع إعلان مصادر ليبية اليوم تنفيذ الجيش الوطني الليبي لضربات جوية على مواقع للميليشيات الإرهابية في مديرية أمن غريان، بشمال غربي البلاد.

تأتي الضربات الجوية للجيش الوطني الليبي بعد إعلان الناطق الرسمي باسم الجيش الليبي اللواء أحمد المسماري - أمس - اعتقال واحد من أخطر عناصر داعش بعد انتقاله إلى الأراضي الليبية برعاية المخابرات التركية.