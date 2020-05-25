شكرا لقرائتكم خبر عن بوتين يعين سفير بلاده لدى سوريا مبعوثا رئاسيا خاصا لتطوير العلاقات مع دمشق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مرسوما بتعيين سفير روسيا لدى سوريا ألكسندر يفيموف مبعوثا خاصاً لرئيس الدولة الروسية لشؤون تطوير العلاقات مع الجمهورية العربية السورية.

وذكر بيان للكرملين، أن المرسوم الرئاسى نُشر على البوابة الرسمية للمعلومات القانونية للرئاسة الروسية.

وذكر موقع روسيا اليوم، أن الرئاسة الروسية أعلنت اليوم الإثنين، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بحث مع رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي استقرار سوق الهيدروكربونات العالمية، بجانب سبل التعاون واستقرار سوق النفط العالمية.

وفى وقت سابق هنأ الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، الأحد، مسلمى روسيا بمناسبة عيد الفطر السعيد، مشيدا بالعيد المبارك الذى يصفى القلوب ويبعث السلام فى نفوس البشر، وأوضحت وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية، أن المكتب الإعلامى التابع للرئيس الروسى فى الكرملين أصدر بيان معايدة للمسلمين جاء فيه: "بمناسبة نهاية شهر رمضان المبارك، أتوجه إلى جميع المسلمين بالتهنئة بمرور هذا الشهر الذى له معنى روحى خاص عند كل الصائمين، حيث أنهم يساهمون بتطهير نفسهم من الذنوب الأخلاقية والإنسانية عبر تحسين الذات والعبادة المستمرة".