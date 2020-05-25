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إعادة تأمين الطريق الدولى فى سوريا بعد عدة خروقات من مرتزقة أردوغان

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح -  

 

تمت اليوم إعادة تأمين الطريق الدولي في سوريا  (ام 4) الممتد من الحدود العراقية وصولاً إلى حلب مروراً بمحافظة الحسكة أمام المدنيين وحركة النقل في ظل انتشار وحدات الجيش العربي السوري على طول الطري، بعد عدة خروقات من مرتزقة الرئيس التركى رجب طيب أردوغان.

وقالت وكالة الأنباء السورية "سانا":"تأمين كامل الطريق الممتد من اليعربية وصولاً إلى حلب وذلك بعد عدة خروقات من قبل مرتزقة الاحتلال التركي لمسار الطريق الذي تم افتتاحه في تشرين الثاني الماضي بعد تمركز وحدات الجيش العربي السوري على محور الطريق خلال انتشارها في مناطق واسعة من محافظتي الحسكة والرقة وريف حلب الشمالي الشرقي.

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ويمتد الطريق الدولي من الحدود العراقية انطلاقاً من بلدة اليعربية مروراً بمدينة القامشلي والحسكة وتل تمر ومنها إلى عين عيسى ومن ثم منبج ثم إلى مدينة حلب ومن حلب يمتد الطريق إلى إدلب ومدينة سراقب ليلتقي مع طريق (ام 5) الدولي وعبر سراقب يمتد إلى اللاذقية بينما يمتد (ام 5) إلى حماة وصولاً إلى دمشق.

 

 

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