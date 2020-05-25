شكرا لقرائتكم خبر عن "دورنا أكبر بكثير"..ممرضة ترفع معنويات مريض يائس مصاب بكورونا بدبى ..فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - في مشهد مؤثر، حاولت إحدى الممرضات في دولة الإمارات، رفع معنويات مريض مصاب بفيروس كورونا، والذى أصابه الإحباط لعدم شفاءه بعد شهر من تلقيه العلاج.

هيئة الصحة بمدينة دبى بالإمارات، نشرت فيديو عبر حسابه بموقع تويتر، وعلقت قائلة:"دورنا أكبر بكثير من توفير الرعاية الصحية لمرضانا فنحن أهلهم وأصدقائهم" هكذا يقول هذا الفيديو الذي تقوم من خلاله إحدى ممرضاتنا برفع معنويات مريض محبط لعدم شفاؤه من فيروس كورونا المستجد بعد مضي أكثر من شهر".

يشارأن وزارة الصحة الإماراتية أعلنت أمس فى بيان مقتضب عبر حسابها على تويتر، تسجيل حالة وفاة بفيروس كورونا و781 إصابة جديدة ليصل إجمالي الإصابات إلى 29485

Advertisements



ممرضة تحاول رفع معنويات مريض بكورونا

وفى وقت سابق، أكدت دولة الإمارات العربية المتحدة، أن التأثيرات السلبية لوباء فيروس كورونا المستجد، طالت كافة الجوانب الحياتية والقطاعات، وفى مقدمتها الصحة العامة للبشر والمنظومات الاقتصادية لكافة الدول.

وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية، أن ذلك جاء فى كلمة الدكتور ثانى بن أحمد الزيودي، وزير التغير المناخى والبيئة الإماراتى خلال مشاركته فى حوار افتراضى رفيع المستوى تم تنظيمه بالشراكة بين مفوضية الاتحاد الأفريقى والوكالة الدولية للطاقة المتجددة "آيرينا".

وتناول الاجتماع، الذى عقد بخاصية مؤتمرات الفيديو عن بعد - تأثيرات فيروس كورونا المستجد على قطاع الطاقة فى دول أفريقيا، ومواءمة الاستجابة للوباء مع أهداف التنمية المستدامة والمناخ مواكبة لأجندة افريقيا 2063.