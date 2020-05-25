شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الصحة اللبنانى: توزيع مليون كمامة مجانا للوقاية من وباء "كورونا" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن وزير الصحة اللبناني حمد حسن، عن خطة لتوزيع مليون كمامة مجانا بالتعاون ما بين وزارتي الصحة والداخلية، للوقاية من وباء "كورونا" والحد من انتشاره.

ودعا وزير الصحة - في تصريحات اليوم الاثنين - جميع اللبنانيين إلى الالتزام التام بارتداء الكمامات والحفاظ على مسافة تباعد آمنة على نحو يحول دون انتشار فيروس "كورونا"؛ الأمر الذي يسهل مسار العودة إلى الحياة الطبيعية وإعادة فتح القطاعات والمؤسسات المغلقة.

وسبق لوزير الصحة اللبناني أن طالب جميع اللبنانيين بالمداومة على غسل اليدين وارتداء الكمامات في كافة التحركات خارج منازلهم، مشددا على أن كافة المعطيات الطبية والعلمية تؤكد فعالية الكمامة في الوقاية من احتمال انتقال العدوى وتُقلص الإصابة بنسبة لا تقل عن 95% .

وسُجلت في لبنان حتى الآن 1119 حالة إصابة بفيروس "كورونا"، إلى جانب وفاة 26 شخصا جراء إصابتهم بالفيروس.