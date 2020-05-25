بوتين يبحث مع الكاظمي أسعار النفط والأوضاع الأمنية بالعراق

بغداد / إبراهيم صالح / الخليج 365

بحث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ورئيس وزراء العراق مصطفى الكاظمي، الإثنين، أسعار النفط في الأسواق العالمية والأوضاع الأمنية في العراق وسوريا.

وذكر بيان صادر عن الحكومة العراقية، أن بوتين والكاظمي ناقشا خلال اتصال هاتفي "تعزيز العلاقات والأوضاع في المنطقة، وانخفاض أسعار النفط وتأثيراته، واتفاق أوبك".

وفقدت أسعار النفط، أكثر من نصف قيمتها، خلال الأشهر الأخيرة، بفعل أزمة كورونا التي عطلت قطاعات واسعة من اقتصاد العالم.



وفي نيسان/أبريل الماضي، توصل تحالف "أوبك+" الذي يضم روسيا والعراق إلى اتفاق تاريخي لإجراء تخفيضات في إنتاج النفط تبلغ 9.7 ملايين برميل يومياً بهدف إعادة التوازن إلى أسعار الخام في الأسواق العالمية.

Advertisements

كما ناقش بوتين والكاظمي "جائحة كورونا، والأوضاع الأمنية في العراق وسوريا"، بحسب البيان.

ونقل البيان العراقي عن الرئيس الروسي تطلع بلاده إلى"زيادة حجم الاستثمارات الى أضعاف ما هو عليه الآن".

من جانبه، أكد الكاظمي "اهتمام الحكومة بتعزيز التعاون مع روسيا ودعوة الشركات الروسية للمجيء للعراق والاستثمار بكافة المجالات".

وأفاد البيان أن كل واحد من الجانبين وجه دعوة إلى الآخر لزيارة بلده.

وتعمل عدة شركات روسية بينها "غازبروم" و"لوك أويل" في قطاع الطاقة العراقي بحجم استثمارات تفوق 10 مليارات دولار.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.