الجيش الليبي: رصدنا 15 طائرة شحن عسكرية لنقل مرتزقة روس

وليد عبد الله / الخليج 365

أعلن الجيش الليبي، الإثنين، هبوط 15 طائرة شحن عسكرية لنقل مرتزقة روس في مطار جنوب شرق العاصمة طرابلس، خلال الـ24 ساعة الماضية.

جاء ذلك في بيان للمتحدث باسم الجيش محمد قنونو، نشره المركز الإعلامي لعملية "بركان الغضب" التابع للقوات عبر صفحته بفيسبوك.

وأوضح قنونو، أنه خلال الـ24 ساعة الأخيرة، هبطت 15 طائرة شحن عسكرية في مطار بني وليد (180 كلم جنوب شرق طرابلس)، لنقل مرتزقة روس فروا من محاور جنوب طرابلس وترهونة.

وأشار إلى أن تلك الطائرات "جلبت كميات من الذخائر والعتاد العسكري".

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وقال إن "المرتزقة الروس يؤمنون وجودهم وحركتهم بين مدينتي بني وليد وترهونة بأربع منظومات بانتسير".

وطالب قنونو بعثة الأمم المتحدة في ليبيا بـ"الاضطلاع بدورها وإرسال مراقبين إلى مطار بني وليد، لتحديد ومعرفة هوية من يُنقلون من وإلى المطار".

ونجح الجيش الليبي في السيطرة خلال الأيام القليلة الماضية على محاور قتال ومعسكرات استراتيجية جنوبي طرابلس، من أبرزها معسكرا حمزة واليرموك.

وتواصل مليشيا حفتر تكبد خسائر فادحة، جراء تلقيها ضربات قاسية في كافة مدن الساحل الغربي وصولا إلى الحدود مع تونس، إضافة إلى قاعدة "الوطية" الاستراتيجية (غرب)، وبلدتي بدر وتيجي، ومدينة الأصابعة بالجبل الغربي (جنوب غرب طرابلس).

وبدعم من دول عربية وأوروبية، تشن مليشيا حفتر منذ 4 أبريل/نيسان 2019، هجوما متعثرا للسيطرة على طرابلس، مقر الحكومة المعترف بها دوليا، ما أسقط قتلى وجرحى بين المدنيين، بجانب أضرار مادية واسعة.

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