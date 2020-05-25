أردوغان وقيس سعيد يبحثان العلاقات الثنائية وقضايا إقليمية

إسطنبول/ الخليج 365
بحث الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، مع نظيره التونسي قيس سعيد، العلاقات الثنائية وقضايا إقليمية.
وذكر بيان صادر عن دائرة الاتصال بالرئاسة التركية، الإثنين، أن أردوغان وسعيد تبادلا التهاني بعيد الفطر خلال اتصال هاتفي بينهما.
وأضاف أن الجانبين تناولا خلال الاتصال العلاقات الثنائية وعلى رأسها مكافحة فيروس كورونا وقضايا إقليمية.
وفي وقت سابق الإثنين، أجرى أردوغان اتصالات هاتفية منفصلة مع نظيره الكازاخي قاسم جومرت توكاييف ورئيس الوزراء الباكستاني عمران خان، حيث تناول القادة العلاقات الثنائية بين بلدانهم وقضايا إقليمية.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
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