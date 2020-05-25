إصابة فلسطيني برصاص إسرائيلي في القدس المحتلة

القدس/ سعيد عموري/ الخليج 365

أصيب شاب فلسطيني بجروح خطيرة، الإثنين، إثر تعرضه لإطلاق نار من قبل الشرطة الإسرائيلية، قرب بلدة جبل المكبر، جنوبي القدس المحتلة، بدعوى محاولته تنفيذ عملية طعن.

وقالت الشرطة في بيان: "أطلقت شرطة (حرس الحدود) النار على فلسطيني هجم على عدد من عناصر الشرطة بسكين في حيّ أرمون هنتسيف، قرب بلدة جبل المكبر".

وأضافت: "ردت العناصر الأمنية بإطلاق النار عليه ما أدى إلى إصابته بجروح خطيرة".

وتابعت: "المنفذ في الثلاثينات من عمره، وهو من سكان شرقي القدس.

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وتحدث البيان عن عدم وقوع إصابات في صفوف الشرطة الإسرائيلية.

وفي وقت سابق الإثنين، قالت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية، إن شرطيا أصيب بعملية طعن قرب حي جبل المكبر الفلسطيني، جنوب شرق القدس الشرقية، فيما اكتفت الشرطة بالقول آنذاك، إن "هناك اشتباها بعملية طعن".



وذكر الموقع الإلكتروني لصحيفة "معاريف" الخاصة، أنه تم إطلاق النار على المنفذ.

وهذه ثاني عملية طعن تتحدث عنها تل أبيب الإثنين، دون أن تقدم دليلا على صحة ما أوردته.

وكان فلسطينيان أصيبا في وقت سابق الاثنين، برصاص الجيش الإسرائيلي، قرب رام الله وسط الضفة، بدعوى محاولة تنفيذهما عملية طعن.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.