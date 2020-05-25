حماس: نتنياهو يستخدم ملف التطبيع لتغطية "ورطته السياسية"

محمد أبو دون / الخليج 365

قالت حركة "حماس" الفلسطينية، الإثنين، إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، يستخدم ملف التطبيع لـ"التغطية على ورطته السياسية".

جاء ذلك في بيان للمتحدث باسم الحركة، حازم قاسم، غداة إعلان نتنياهو إجراء اتصالات مع رئيسي السودان وتشاد لتهنئتهما بعيد الفطر.

يأتي ذلك بالتزامن مع بدء نظر المحكمة المركزية الإسرائيلية بالقدس الشرقية، الأحد، في لائحة اتهامات موجهة إلى نتنياهو، أبرزها الرشوة والغش وخيانة الأمانة.

وقال بيان حماس: "كلما وقع رئيس وزراء حكومة الاحتلال في ورطة سياسية بادر إلى تفعيل ملف التطبيع مع بعض الأطراف الإقليمية".

وأضاف: "في الوقت الذي يمثل فيه نتنياهو أمام المحكمة بتهم الفساد، أعلن أنه أتصل برئيسي السودان وتشاد (..) فعل ذلك أثناء الجولات الانتخابية الإسرائيلية الثلاث السابقة".

وأكد قاسم إن "التطبيع لا يخدم مصالح أي طرف عربي، وهو فقط يخدم نتنياهو ورغبته بالبقاء في الحكم".

Advertisements

وشدد على أن "مصالح المنطقة العربية في مواجهة الاحتلال وليس بالتطبيع مع نتنياهو"، وفق البيان.

ولا توجد علاقات رسمية بين إسرائيل والسودان، إلا أن نتنياهو أعلن في تغريدة عبر تويتر في فبراير/ شباط الماضي، أن فريقاً إسرائيلياً "سيضع خلال أيام خطة لتوسيع رقعة التعاون مع السودان، بهدف إحلال التطبيع".

كما أعلن نتنياهو مطلع 2019 خلال زيارته إلى العاصمة التشادية "إنجمينا"، استئناف العلاقات الدبلوماسية بين بلاده وتشاد، الدولة الأفريقية ذات الغالبية المسلمة، والتي قطعتها الأخيرة عام 1972.

والأحد، بدأت المحكمة المركزية الإسرائيلية بالقدس الشرقية، جلسات محاكمة نتنياهو باتهامات "الرشوة والغش وخيانة الأمانة".

ويعد نتنياهو (70 عاما) أول رئيس وزراء إسرائيلي يواجه المحاكمة أثناء توليه منصبه.

وفي يناير/ كانون الثاني الماضي، قدم المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية أفيخاي ماندلبليت، لائحة اتهام إلى المحكمة المركزية بالقدس الشرقية ضد نتنياهو، بعد فشل الأخير في الحصول على حصانة برلمانية.

وبحسب القناة "12" (خاصة)، يتوقع أن تستغرق محاكمة نتنياهو عامين على الأقل وربما ثلاثة أعوام، إذ يمكن الأخذ في الحسبان مثلا زيارات دبلوماسية مهمة تم تحديد موعدها خلال جلسات المحاكمة المحددة سلفا.

الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.