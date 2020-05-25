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طبيب القريات يتفاعل مع حالة حروق لطفل بالطائف

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الخليج - خالد الهديبي 0 تبليغ

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تفاعل الدكتور عيسى عباس واكد والذي يعمل بصحة القريات بشمال المملكة مع حالة طفل اصيب بحروق من الدرجة الثانية بإحدى قدميه بمحافظة الطائف بغرب المملكة وفي التفاصيل عندما تواصل والد الطفل خالد العتيبي من محافظة الطائف مع الدكتور عيسى عباس والذي يعمل بصحة القريات بشمال المملكة عبر إحدى وسائل التواصل الاجتماعي في وقت متأخر من فجر اليوم الأثنين لإستشارة الدكتور عن الإسعافات الإولية التي يمكن يطبقها مع ابنه والذي اصيب بحروق بسبب سقوطه على مشروب حار والذي تسبب في حروق من الدرجة الثانية بإحدى قدميه وعلى الفور تجاوب الدكتور مع رسالة والد الطفل وأرشده الى بعض الأدويه والتي قد تكون متوفرة بكل منزل لأهميتها مثل مضاد حيوي اموكسيلين لكي لاتلتهب الحروق وشراب بنادول لكي يخفف من الآلام على الطفل وكذلك ارشده الى استخدام مرهم ميبو حتى لا تترك اثر للحروق في المستقبل وان يلف الجرح بشاش خفيف لأن الطفل صغير في السن
ولكي لا يتمكن الطفل من مسح المرهم بيده او يلعب بها ويضع يده بفمه . وبعدها قدم والد الطفل شكره للدكتور عيسى على سرعة تجاوبة مع الحالة ووصفه للأسعافات الأولية لحالة ابنه على الرغم من إنشغال الدكتور ومرابطته في يوم العيد الأول بأحد مواقع الحجر بصحة القريات

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