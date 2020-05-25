شكرا لقرائتكم خبر عن اقتلاع أعمدة الإنارة و«الهناقر» في محايل عسير والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
شهدت محافظة محايل عسير أمطار غزيرة ورياح قوية اليوم الاثنين، أدت لاقتلاع عدد من أعمدة الكهرباء والهناقر بالمحافظة و المراكز التابعة لها.
وتسبب ذلك في قطع التيار الكهربائي عن عدد من المواقع بينها “مركز خميس مطير ووادي الخير وطريق الشعبين وسحر آل عاصم ودالج وسنومة وثلوث المنظر وآل فاهمة”.
وباشرت فرق الطوارئ بـ”كهرباء تهامة” تلك المواقع لإصلاح الأعطال رغم وعورة التضاريس والوحل والمستنقعات، وذلك لضمان سرعة إعادة الخدمة للمشتركين في أقرب وقت ممكن.
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