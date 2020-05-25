شكرا لقرائتكم خبر عن تطبيق «توكلنا» يكشف سبب تعطل خدمات بعض المستخدمين والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
كشف تطبيق “توكلنا” عن حدوث خلل في البنية التحتية للتطبيق، موضحاً أنه تم التنسيق مع وزارة الداخلية، لتدارك هذا الخلل.
وأوضح التطبيق أن هذا الخلل حدث،ابتداء من الساعة 11:30 صباح اليوم (الاثنين)، مما أثر على قابلية استخدام الخدمة لدى بعض المستخدمين، وفقا لـ “عكاظ”.
وكان تطبيق «توكلنا» قد أوصى المستخدمين في وقت سابق اليوم، بتحديث التطبيق للاستفادة من الخدمات، داعيا إلى التواصل معه في حال استمرار أي مشكلة.
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