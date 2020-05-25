شكرا لقرائتكم خبر عن هل مخالفة منع التجول تعيق تجديد الإقامة الوطنية؟.. «الجوازات» توضح والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أكدت المديرية العامة للجوازات أنه يشترط خلو سجل المستفيد من الملاحظات و المخالفات المرورية من أجل تجديد الإقامة الوطنية.

جاء ذلك رداً على استفسار أحد المغردين على موقع “تويتر” بشأن انتهاء الإقامة الوطنية ويريد تجديدها لكن هناك مخالفة خرق أمر منع التجول، لترد “الجوازات” بضرورة خلو المستفيد من أي مخالفات.

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