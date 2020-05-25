السيسي وميتسوتاكيس يناقشان هاتفيا الأوضاع في ليبيا

ووفقا لبوابة "أخبار اليوم" أكد المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، السفير بسام راضي، على توافق الطرفين رفض التدخل الخارجي في الأزمة الليبية الذي لم يزد القضية إلا تعقيدا حسب تعبيره.
وأضاف قائلا: "هذا التدخل لا يحقق سوى المنفعة الذاتية لتلك الأطراف على حساب حقوق ومصلحة ليبيا وشعبها الشقيق وإرادته الحرة، مما يهدد أمن واستقرار منطقة الجوار الإقليمي الليبي بأسرها امتدادا لأوروبا".
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إضافة إلى ذلك بحث الطرفان خلال الاتصال الهاتفي سبل تعزيز مسيرة التعاون المشترك التي تجمع البلدين على مختلف الأصعدة، سواء على الصعيد الثنائي أو في إطار آلية التعاون الثلاثي بين كل من مصر وقبرص واليونان، حيث تم التوافق في هذا الخصوص حول استئناف الزيارات المتبادلة على مستوى كبار المسؤولين فور عودة حركة الطيران الدولي وفتح الأجواء، وذلك بهدف الاستمرار في التطوير الإيجابي لمختلف أوجه التعاون المتميز بين البلدين.
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