شكرا لقرائتكم خبر عن محمد بن زايد يبحث العلاقات الثنائية وسبل مكافحة كورونا مع رئيس وزراء الهند والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تلقى الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولى عهد أبو ظبى، اتصالا هاتفيا من ناريندرا مودى، رئيس وزراء الهند، وبحثا خلاله مسار العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها وأهم التطورات العالمية وبشكل خاص تداعيات انتشار فيروس كورونا.

وقال بن زايد فى تغريدة عبر حسابه الرسمى بتويتر :"تلقيت اتصالا من رئيس وزراء الهند ناريندرا مودي..ناقشنا خلاله مسار العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها وأهم التطورات العالمية وبشكل خاص تداعيات انتشار فيروس كورونا عالميا وأهمية تنسيق الجهود في مكافحته ومعالجة آثاره المختلفة".



محمد بن زايد

Advertisements

تبادل الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، التهاني التمنيات بمناسبة عيد الفطر المبارك - خلال اتصالات هاتفية - مع خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وأمير دولة الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، وعاهل مملكة البحرين الشقيقة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، وملك المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة الملك عبدالله الثاني بن الحسين، ورئيس جمهورية مصر العربية عبدالفتاح السيسي، ورئيس جمهورية العراق الدكتور برهم صالح، وولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير دفاع المملكة العربية السعودية الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي عهد دولة الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح.