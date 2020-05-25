"الصحة العراقية": تماثل 73 حالة للشفاء من فيروس "كورونا" ووفاة 3 حالات

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الصحة والبيئة العراقية، اليوم الاثنين، تماثل 73 حالة للشفاء من فيروس "كورونا" ووفاة 3 حالات.
وذكرت "الصحة العراقية" - في بيان نشرته الوكالة العراقية للأنباء "نينا" - "أنه تم فحص 5762 نموذجا في كافة المختبرات المختصة في العراق لهذا اليوم، وبذلك يكون المجموع الكلي للنماذج المفحوصة منذ بداية تسجيل المرض في العراق 194447".
وأضافت أن مختبراتها سجلت 163 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" في العراق؛ ليرتفع عدد المصابين إلى 4632 حالة.. مشيرة إلى أن إجمالي عدد المتعافين وصل إلى 2811 شخصا، وارتفع عدد الوفيات إلى 163 حالة.
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