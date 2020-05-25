شكرا لقرائتكم خبر عن فيضان سد وادى شوكة برأس الخيمة بالإمارات.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت المناطق الجنوبية في رأس الخيمة، اليوم، هطول أمطار غزيرة أدت إلى فيضان سد وادي شوكة بمياه أمطار الخير، كما جرت الأودية الجبلية بمناطق المنيعي ووادي اصفني ووادي العجيلي واذن ووادي طوي وغيرها من المناطق المجاورة، وما زالت السحب والغيوم تغطي سماء تلك المناطق ما ينذر بسقوط مزيد من أمطار الخير.
ومن جهة أخرى، بحسب صحيفة "البيان" شهدت بعض مناطق الإمارة موجة من الغبار مصحوبة برياح مثيرة للأتربة، أسهمت في انعدام مدى الرؤية على بعض الطرق.
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