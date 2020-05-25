شكرا لقرائتكم خبر عن أمانة مجلس الوزراء العراقى: لم يصدرأى منع لحركة الإعلاميين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت الأمانة العامة لمجلس الوزراء العراقى، أن قيادة عمليات بغداد لم تصدر أى منع لحركة الإعلاميين.

وقال المتحدث باسم مكتب إعلام أمانة المجلس حيدر مجيد- في بيان، أوردته الوكالة الوطنية العراقية للأنباء "نينا" اليوم الإثنين: "إن المؤسسات الإعلامية قدمت ولا زالت الكثير من الدعم والإسناد لقواتنا الأمنية البطلة في جميع معاركها ضد الإرهاب، كما وقفت وساندت الجيش الأبيض ضد وباء كورونا، ونقلت الصورة الحقيقية".

وأضاف: "إن الماكينة الإعلامية لم تتوقف من دعم القرارات الصادرة من اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية و وزارة الصحة، في تقديم البرامج الإرشادية والتوعوية، من أجل سلامة المواطن العراقي، وهي خير سند وعون للشعب العراقي"، مشيرا إلى أن قيادة عمليات بغداد لم تصدر أي منع لحركة الإعلاميين، وأن الاستثناءات الصادرة من اللجنة العليا وخلية الأزمة، مستمرة معمول بها ولم يطرأ عليها أية تغييرات".

وأوضح أن ما صدر هو إلزام أصحاب الاستثناءات، الالتزام بها لأغراض تأدية الواجبات والمهام حصراً، وهذا الأمر ينطبق على جميع الفئات المشمولة بالاستثناء، بعيداً عن استغلال هذا الاستثناء في التواصل الاجتماعي والزيارات المتبادلة والأمور الشخصية، ودعت قيادة عمليات بغداد الأخوة الإعلاميين إلى ضرورة التعاون مع القوات الأمنية والملاكات الصحية والطبية، لتأمين سلامة الجميع.