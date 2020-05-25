شكرا لقرائتكم خبر عن موريتانيا تجدد تمسكها بمبادئ ومثل الاتحاد الإفريقى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت موريتانيا، تمسكها بمبادئ ومثل الاتحاد الإفريقى المتمثلة في الحرية والسلم والعدالة والاستقلال.

وأوضحت وزارة الخارجية الموريتانية - في بيان أصدرته اليوم الإثنين، بمناسبة اليوم الإفريقي - أن "هذه مناسبة كذلك لتجديد الدعم لمنظمتنا القارية التي تواصل تعزيز هيئاتها المكلفة بالوقاية وتسوية وتسيير النزاعات من أجل إنهاء الحروب في قارة يعاني أغلب سكانها من تداعيات هذه الحروب والنزاعات الكارثية".

وجددت موريتانيا تمسكها، الذي لا يتزعزع بمبادئ الاستقلال والحرية والسلم والعدل التي تأسس عليها الاتحاد الإفريقي، وتثمينها لما حققته المنظومة القارية عبر مسارها الطويل وتشيد، بوجه خاص، بالخطوة الجبارة التي قطعتها نحو الاندماج الإفريقي عبر اتفاقية منطقة التبادل التجاري الحر التي اعتمدت في قمة نيامي الأخيرة.

ودعا البيان الى شطب مديونية القارة لتكون في مستوى مجابهة الوباء وتبعاته الاجتماعية والاقتصادية، وتكتسب الأهلية للاستفادة من أطر الاندماج الإفريقي وللعمل في أفق أجندة 2063.