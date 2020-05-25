شكرا لقرائتكم خبر عن قصة لاجئ سورى غير قرار الحكومة البريطانية بفيديو على تويتر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بفيديو له على موقع التواصل الاجتماعى تويتر، استطاع اللاجئ السورى فى بريطانيا حسن العقاد أن يغير أحد قرارات الحكومة البريطانية المتعلقة بمنح ضمانات لعائلات الموظفين الأجانب الذين يعملون فى القطاع الصحى الإقامة الدائمة فى حالة وفاة العامل بسبب كورونا، باستثناء بعض المهن ومنعا عمال النظافة.

وفى رسالته عبر الفيديو، وجه اللاجئ السورى رسالته إلى جونسون وقال : "مرحبا رئيس الوزراء، اسمى حسن العقاد، انا أعمل بفخر كعامل نظافة فى مستشفى على بعد 10 أميال من المستشفى الذى كنت أنت فيه، حتى اننى تطوعت فى الوقت ذاته تقريبا لأننى أردت مساعدة هذا البلد للتغلب على هذا الوباء.. كنت أستمتع حقا بتصفيقك أنت ووزراء آخرين". وأضاف العقاد إنه كعامل فى خدمات الصحة الوطنية شعر بالخيانة والطعن فى الظهر بعدما علم أن العمال المهاجرين ذوى الحد الأدنى لن يتم ضمهم لهذه الخطة. وقال أشعر بالصدمة لأنك قررت استبعادى وزملائى الذين يعملون كعمال نظافة وعمال فى الرعاية الاجتماعية، وتساءل: هل هذه هى الطريقة التى تقول بها لنا شكرا؟"

وذكرت شبكة سكاى نيوز أن الفيديو وصل إلى الحكومة البريطانية، التى قامت بتغيير قرارها بعد 5 ساعات ليشمل جميع العمال.

وشمل تعديل القرار حوالي أكثر من 1520 ألف شخص سيتم منحهم الإقامة الدائمة بعد هذه التعديلات، بحسب الوكالة، واعتبر العقاد في تصريح له للوكالة أن هناك الكثير من المؤسسات عملت على القرار وليس هو فقط، وأن التعديل جاء كمحصلة لجميع هذه الجهود.