مقطع متداول.. سيول جارفة تضرب «الحفياء» بمنطقة الباحة (فيديو)

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جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: تداول مغردون على مواقع التواصل الاجتماعي “تويتر” مقطع فيديو يوثق تعرض الحفياء الواقعة جنوب بلجرش، بمنطقة الباحة لسيول جارفة عصر اليوم الاثنين الموافق 2 من شهر شوال. ويظهر المقطع مياه السيول وهي تنهمر بشدة، جارفة أمامها فروع الأشجار، وسط دعوات وابتهالات من سكان المنطقة بأن تكون أمطار خير. وكانت هيئة الأرصاد وحماية البيئة أصدرت تنبيهاً اليوم بتعرض منطقة الباحة لأمطار متوسطة إلى غزيرة، يصاحبها نشاط في الرياح السطحية، مع تدن في الرؤية وتساقط البرد و سيول، وتشمل محافظات ( الباحة- بلجرشي – المندق)، وتنتهي الحالة في تمام الساعة الثامنة مساءً.

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