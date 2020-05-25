شكرا لقرائتكم خبر عن دورة مكثفة لحفظ القرآن الكريم «عن بُعد» بالمسجد النبوي.. الموعد ورابط التسجيل والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

تنظم إدارة حلقات القرآن الكريم والسنة والسيرة النبوية بوكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي، الأحد المقبل، الدورة المكثّفة الثامنة لحفظ القرآن الكريم، والدورة المكثّفة الثانية عشرة لحفظ المتون العلمية ، وذلك عبر الحلقات الافتراضية عن بعد.

ووفقاً لـ” اليوم”، تشمل مسارات التلقين والحفظ والمراجعة والإجازات، وفئة الصمّ والبكم والمكفوفون، وتستمر حتى الـ 4 من شهر ذي القعدة المقبل.

وبيّنت الإدارة أن التسجيل في الدورات متاح للرجال والنساء عبر موقعها الإلكتروني(اضغط هنا).

يذكر أن حلقات تحفيظ القرآن الكريم بالمسجد النبوي قدّمت 30 ألف ساعة إقراء عن بعد خلال شهر رمضان المبارك، استفاد منها أكثر من 25 ألف طالب وطالبة.

Advertisements