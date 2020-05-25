شكرا لقرائتكم خبر عن توضيح مهم من «توكلنا» بشأن تصريح التموين أثناء منع التجول الكلي والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
أكد تطبيق «توكلنا» المعتمد من وزارة الصحة، أن تصريح التموين داخل الحي يكون أثناء منع التجول الكلي، وبنطاق لا يتجاوز ثلاثة كيلومترات من السكن.
وأوضح «توكلنا» أنه يشترط عند طلب تصريح تموين داخل الحي أو تصريح تموين طارئ، التزام الوجود في مكان السكن المسجل بالتطبيق.
وأشار التطبيق إلى أن تصريح التموين يكون خلال فترة السماح داخل الحي المعلنة من وزارة الداخلية، وينتهي التصريح بنهاية فترة السماح، وذلك من دون حد أسبوعي، مع الالتزام بتعليمات وزارة الداخلية.
يذكر أن تطبيق «توكلنا» يسمح بتعديل مقر السكن مرة واحدة شهرياً، حيث لا يسمح بالتعديل إلا بعد مرور شهر كامل من التعديل السابق، مع ملاحظة الوجود بالسكن عند التغيير.
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