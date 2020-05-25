شكرا لقرائتكم خبر عن «الحصيني» يتوقع تقلبات حادة.. أمطار وحبات برد وغبار على هذه المناطق والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: توقع الباحث في الطقس والمناخ عضو لجنة “تسميات”، عبدالعزيز الحصيني، هطول أمطار متفاوتة على عدة مناطق ثاني أيام العيد- بمشيئة الله-. وقال “الحصيني” في تغريدة على حسابه بموقع “تويتر”: “اليوم أمطار متفاوتة من خفيفة لمتوسطة وحبات برد على أجزاء من مرتفعات الباحة وعسير وجازان، تمتد شرقها إلى القصيم وشرق مكة وجنوب شرق المدينة وغرب الوسطى، وغبار على أجزاء من الرياض والشرقية والقصيم”. وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة أصدرت اليوم الاثنين 3 تنبيهات بمناطق (مكة المكرمة- عسير- الباحة).

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