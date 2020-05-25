شكرا لقرائتكم خبر عن «فوربس»: «أرامكو» في المرتبة الخامسة ضمن قائمة أقوى شركات العالم والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أعلنت مجلة “فوربس” الأمريكية عن قائمة أقوى 2000 شركة عالمية على مستوى العالم من حيث قيمة الأصول والقيمة السوقية وصافي الأرباح والإيرادات بأوزان نسبية متساوية، و جاءت شركة “أرامكو” فى المرتبة الخامسة عالمياً.

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وأوضحت المجلة الأمريكية أن “أرامكو” هي الأعلى قيمة في العالم بواقع 1.684 تريليون دولار، تليها شركة أبل بقيمة 1.285 تريليون دولار، مشيرة إلى أن الفارق بين القيمة السوقية بين الشركتين (وهي 400 مليار دولار) يوازي ضعف القيمة السوقية لشركة (ExxonMobil) التي تُعد ثاني أكبر شركة بقطاع البترول في العالم.

كما تُعد شركة أرامكو، الأولى من حيث قيمة الأرباح على مستوى العالم بواقع 88.2 مليار دولار، تليها شركة وارن بافت (Berkshire Hathaway) في المرتبة الثانية، التي حققت صافي أرباح بقيمة 81 مليار دولار، في حين تعد أرامكو أعلى شركة في القائمة بعد استبعاد قطاع الخدمات المالية.

وتصدرت المملكة الشركات العربية المدرجة بالقائمة بواقع 14 شركة من إجمالي 40 شركة من المنطقة، ومن أبرز الشركات السعودية بالقائمة “سابك” التي جاءت في المركز الثالث في المنطقة، و212 عالميًّا بقيمة سوقية 59.8 مليار دولار؛ لتُعد بذلك ثاني أعلى شركة من حيث القيمة في المنطقة.