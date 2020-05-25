شكرا لقرائتكم خبر عن «متحدث الصحة»: 2235 إصابة جديدة بكورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أعلن متحدث وزارة الصحة، الدكتور محمد العبدالعالي، تسجيل 2235 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، بمختلف مناطق المملكة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأوضح متحدث وزارة الصحة أنه تم تسجيل 9 وفيات جديدة لحالات مصابة بفيروس كورونا المستجد في المملكة.

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وأشار إلى أن إجمالي الحالات التراكمي في المملكة بلغ 74759، بينها 28728 حالة نشطة، بينما بلغ عدد الحالات الحرجة 384 حالة.

وارتفع إجمالي حالات التعافي إلى 45668، فيما بلغ إجمالي حالات الوفاة بالمملكة 399 حالة.

وأشاد متحدث الوزارة بالمجتمع السعودي مؤكدا أنه يُثبت دائماً بأن لديه العزيمة والقدرة، ويستطيع أن يضرب أروع الأمثلة في الوعي والإدراك وتحمل المسؤولية.