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الصحة السعودية: نبحث دور أشعة الشمس في علاج كورونا

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قال المتحدث باسم وزارة الصحة الدكتور محمد العبد العالي، أمس الأحد، إن تأثير أشعة الشمس على فيروس لا يزال محل دراسة، محذرا من مخاطر صحية أخرى قد تهدد صحة الإنسان عند تعرضه لحرارة الشمس لفترات طويلة، بحسب صحيفة "عكاظ" السعودية.

ولفت العالي إلى أنه تم إجراء 18 ألفا و919 فحصا جديدا، مشيرا إلى أن إجمالي الفحوص المخبرية في المملكة وصل إلى 703 آلاف و534 فحصا.

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وأوضح المتحدث باسم الصحة السعودية أن حالات فيروس كورونا في المملكة وصلت إلى 72 ألفا و560 حالة، بينها 28 ألفا و650 حالة نشطة منها 372 حالة حرجة، بينما تجاوز عدد المتعافين 43 ألف شخص، وإجمالي حالات الوفاة 390 حالة.

وسجلت السعودية، يوم الأحد، 2399 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19" في المملكة، بينما تجاوز عدد المصابين في العالم 5 ملايين شخص.

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