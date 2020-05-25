إعلام عبري: إصابة شرطي إسرائيلي طعنا في القدس الشرقية

القدس / عبد الرؤوف أرناؤوط / الخليج 365

قالت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية، الإثنين، إن شرطيا أصيب بعملية طعن قرب حي جبل المكبر الفلسطيني، جنوب شرق القدس الشرقية.

واكتفت الشرطة الإسرائيلية في بيان، أرسلت نسخة منه للأناضول، بالقول إن "هناك اشتباها بعملية طعن بالقدس".

غير أن الموقع الإلكتروني لصحيفة "معاريف" الإسرائيلية الخاصة، قال إنه تم إطلاق النار على المنفذ، دون مزيد من التفاصيل.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.