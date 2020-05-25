كورونا.. 9 وفيات بالسعودية و3 في قطر وواحدة بالبحرين

عواصم عربية / الخليج 365

ارتفع عدد ضحايا فيروس كورونا، الإثنين، في السعودية وقطر والبحرين ولبنان، عقب تسجيل وفيات وإصابات، وفق إحصاءات رسمية.

في السعودية، رصدت وزارة الصحة تسجيل 9 وفيات، وألفين و235 إصابة بالفيروس.

وفادت الوزارة في بيان، بارتفاع محصلة الإصابات إلى 74 ألفا و795، بينها 399 وفاة، و45 ألفا و668 حالة تعاف.

وفي قطر، سجلت وزارة الصحة 3 وفيات، وألفا و751 إصابة.

وأشارت الوزارة في بيان، أن محصلة الإصابات ارتفعت إلى 45 ألفا و465، بينها 26 وفاة، و10 آلاف و363 حالة تعاف.

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وفي البحرين، أعلنت وزارة الصحة تسجيل وفاة واحدة، و26 إصابة.

وأوضحت في بيان، أن محصلة الإصابات ارتفعت إلى 9 آلاف و164، بينها 14 وفاة، و4 آلاف و753 حالة تعاف.

وفي لبنان، سجلت وزارة الصحة 5 إصابات بالفيروس، ليرتفع الإجمالي إلى ألف و119.

وأوضحت الوزارة في بيان، أن إجمالي الإصابات بينها 26 وفاة، و688 حالة تعاف.

وحتى عصر الإثنين، أصاب كورونا أكثر من 5 ملايين و529 ألف شخص حول العالم، توفي منهم ما يزيد على 347 ألفا، وتعافى أكثر من مليونين و318 ألفا، وفق موقع "Worldometer".

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