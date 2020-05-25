طرابلس / الخليج 365
كذّبت سفارة الولايات المتحدة في ليبيا، الإثنين، شائعة أطلقتها فضائية سعودية موالية لمليشيا الجنرال الانقلابي خليفة حفتر، بتوجه وفد أمريكي إلى مدينة بنغازي (شرق).
جاء ذلك في تغريدة للسفارة عبر تويتر، ردا على "شائعة" أطلقتها فضائية "الحدث" التابعة لشبكة "العربية" السعودية، وتبث من الإمارات.
وكانت الفضائية نقلت مساء الأحد، عن مصادر لم تسمها، "وصول وفد أمريكي إلى مدينة بنغازي (مقر حفتر) لبحث مساعي الحل".
وردت السفارة في تغريدة مقتضبة: "لا يوجد وفد أمريكي متوجه إلى بنغازي. هذه الشائعة غير صحيحة".
ويأتي رد السفارة عقب 3 أيام على اتصال هاتفي تلقاه رئيس الحكومة الليبية فائز السراج، من وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، تناول مستجدات الأوضاع في ليبيا.
وقال السراج خلال الاتصال، إن حكومته "تخوض حربا فُرضت عليها"، في إشارة إلى ردها عدوان مليشيا حفتر، على العاصمة طرابلس.
والسبت، رحبت السفارة الأمريكية لدى ليبيا، في بيان، بمساهمات حكومة السراج الشرعية، المهمة في دحر الإرهاب وتحقيق السلام.
ومنذ 4 أبريل/ نيسان 2019، تشن مليشيا حفتر هجوما فاشلا للسيطرة على طرابلس مقر الحكومة، استهدفت خلاله أحياء سكنية ومواقع مدنية، ما أسقط قتلى وجرحى بين المدنيين، بجانب أضرار مادية واسعة.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
كانت هذه تفاصيل خبر عبر تويتر.. السفارة الأمريكية بليبيا تكذب فضائية سعودية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة انباء الاناضول وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.