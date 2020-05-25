كورونا.. 9 وفيات بالكويت وواحدة في المغرب

عواصم عربية / الخليج 365

ارتفع عدد وفيات فيروس كورونا، الإثنين، بالكويت والمغرب، فيما أعلنت السلطات التونسية والنظام السوري تسجيل إصابات.

في الكويت، أفادت وزارة الصحة في بيان، بتسجيل 9 وفيات و665 إصابة بالفيروس.

وأشارت الوزارة أن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 21 ألفا و967، بينها 165 وفاة، و6 آلاف و621 حالة تعاف.

وفي المغرب، أعلنت وزارة الصحة في بيان، تسجيل وفاة واحدة و62 إصابة.

وقالت الوزارة إن محصلة الإصابات بلغت 7 آلاف و495، بينها 200 وفاة، و4 آلاف و737 حالة تعاف.

وفي تونس، رصدت وزارة الصحة، 3 إصابات ليرتفع الإجمالي إلى 1053.

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وأوضحت الوزارة في بيان، أن إجمالي الإصابات بينها 48 وفاة، و917 حالة تعاف.

فيما أعلن النظام السوري، تسجيل 20 إصابة بالفيروس.

وقالت وزارة الصحة، في بيان، إن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 106، بينها 4 وفيات و41 حالة تعاف.

ويأتي إعلان النظام عدد الإصابات بالفيروس وسط مخاوف من أن يكون الرقم أكبر بكثير من المعلن.

وحتى ظهر الإثنين، أصاب كورونا أكثر من 5 ملايين و520 ألف شخص حول العالم، توفي منهم ما يزيد على 347 ألفا، وتعافى أكثر من مليونين و313 ألفا، وفق موقع "Worldometer".

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